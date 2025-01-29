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В КГГА назвали убытки из-за остановки транспорта во время тревоги

29 января 2025 14:30
Карина Приходько - Редактор
Остановка транспорта в Киеве во время тревог — в КГГА назвали убытки
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Фото: КГГА
Карина Приходько - Редактор

Совет обороны Киева в 2022 году принял решение останавливать общественный транспорт в столице во время воздушных тревог. Однако, это наносит миллиардные убытки местному бюджету.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Поворозник рассказал, что остановка общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве наносит немалый ущерб. За 2024 год из-за такого "простоя" бюджет столицы потери около 8 млрд грн. В этом году потери, вероятно, возрастут.

"Если мы говорим об убытках, то они есть. В прошлом году около 8 млрд грн перечислили на дотацию коммунального транспорта. В этом году расчетно более 11 млрд грн, пока запланировано 9 млрд грн", — сказал чиновник.

Кроме того, известно, что на этой встрече также обсудили роль общественного транспорта в обеспечении устойчивости, обороноспособности и развития экономики Киева; анализ транспортных расходов и поиски путей обеспечения надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве.

Напомним, недавно в КГВА сделали заявление относительно движения поездов метро по мостам во время тревог. Прежде чем что-то изменить власть будет считаться с мнением военных.

Накануне депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что чиновники подготовили решение об отмене остановок общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве.

убытки Киев КГГА воздушная тревога бюджет общественный транспорт

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