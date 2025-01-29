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У КМДА назвали збитки через зупинку транспорту під час тривоги

29 січня 2025 14:30
Карина Приходько - Редактор
Зупинка транспорту у Києві під час тривог — у КМДА назвали збитки
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Фото: КМДА
Карина Приходько - Редактор

Рада оборони Києва 2022 року ухвалила рішення зупиняти громадський транспорт у столиці під час повітряних тривог. Однак, це завдає мільярдних збитків місцевому бюджету.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час круглого столу "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Збитки у Києві через зупинку громадського транспорту під час тривог

Поворозник розповів, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає чималих збитків. За 2024 рік через такий "простій" бюджет столиці втрати близько 8 млрд грн. Цього року втрати, ймовірно, зростуть. 

"Якщо ми говоримо про збитки, то вони є. Минулого року близько 8 млрд грн перерахували на дотацію комунального транспорту. Цього року розрахунково понад 11 млрд грн, поки що заплановано 9 млрд грн", — сказав посадовець.

Крім того, відомо, що на цій зустрічі також обговорили роль громадського транспорту у забезпеченні стійкості, обороноздатності та розвитку економіки Києва; аналіз транспортних витрат та пошуки шляхів забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог в Києві.

Нагадаємо, нещодавно у КМВА зробили заяву щодо руху поїздів метро мостами під час тривог. Перш ніж щось змінити влада буде рахуватися з думкою військових. 

Напередодні депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що чиновники підготували рішення про скасування зупинок громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві.

збитки Київ КМДА повітряна тривога бюджет громадський транспорт

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