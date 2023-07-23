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В КГГА объяснили, почему не будут выплачивать компенсации за затопленные авто в подземном паркинге

23 июля 2023 17:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В КГГА объяснили, почему не будут выплачивать компенсации за затопленные авто в подземном паркинге
Авто в подземном паркинге. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В июне, после проливного дождя, в жилом комплексе Victory V в Шевченковском районе Киева вода затопила подземную стоянку. Из-за этого десятки машин получили ущерб, оцененный полицией примерно в 500 000 долларов.

Об этом сообщает LIGA.Life

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В Киевской городской государственной сообщили, что не будет возмещать ущерб. Причиной стало то, что многоквартирный дом на Берестейском проспекте, 5-В находится вне компетенции городского управления. 

"Этот дом контролируется управляющей фирмой "Воздухофлотский Сервис", а стоянка — компанией "Евротехнологии Плюс", — сказала представитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова.

Стоит отметить, что причиной затопления стоянки после ливня 20 июня, вероятно, стала неисправность дренажной системы. Однако архитектор Олег Гречуха предположил, что нарушения могли произойти из-за того, что место, на котором стоит ЖК, находится над тремя ветками коллектора реки Лыбидь.

Напомним, что в Киеве с 24 июля начнут взимать плату за стоянку автомобилей на городских парковочных местах. Впрочем, платная парковка будет не каждый день.

Будни с 8:00 до 22:00 теперь являются платными часами для парковки. Но если речь идет о выходных или о периоде с 22:00 до 8:00 в рабочие дни, стоянка автомобилей будет бесплатной.

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