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У КМДА пояснили, чому не виплачуватимуть компенсації за затоплені авто у підземному паркінгу

23 липня 2023 17:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У КМДА пояснили, чому не виплачуватимуть компенсації за затоплені авто у підземному паркінгу
Автомобіль в підземному паркінгу. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У червні, після зливи, у житловому комплексі Victory V у Шевченківському районі Києва вода затопила підземну стоянку. Через це десятки машин зазнали збитків, оцінених поліцією приблизно в 500 000 доларів.

Про це повідомляє LIGA.Life

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У Київській міській державній повідомили, що не відшкодовуватиме збитків. Причиною стало те, що багатоквартирний будинок на Берестейському проспекті 5-В знаходиться поза компетенцією міського управління.

"Цей будинок контролюється керуючою фірмою "Повітрофлотський Сервіс", а стоянка — компанією "Євротехнології Плюс", сказала представник пресслужби КМДА Катерина Баранова.

Причиною затоплення стоянки після зливи 20 червня, ймовірно, стала несправність дренажної системи. Однак архітектор Олег Гречуха припустив, що порушення могли статися через те, що місце, на якому стоїть РК, знаходиться над трьома гілками колектора річки Либідь.

Нагадаємо, що у Києві з 24 липня почнуть стягувати плату за стоянку автомобілів на міських місцях для паркування. Втім, платне паркування буде не щодня.

Будні з 8:00 до 22:00 тепер є платним годинником для паркування. Але якщо йдеться про вихідні або про період з 22:00 до 8:00 у робочі дні, стоянка автомобілів буде безкоштовною.

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