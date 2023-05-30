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В КГГА объяснили, как быстро восстановят пострадавший от обломков дрона дом

30 мая 2023 10:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В КГГА объяснили, как быстро восстановят пострадавший от обломков дрона дом
Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Фото: Официальный портал Киева
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киевские власти уверены, что полностью восстановить пострадавший в Голосеевском районе столицы жилой многоэтажный дом удастся через несколько месяцев. А противоаварийные работы начнутся сегодня.

Об этом сообщил в комментарии "Радио Свобода" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Когда начнутся работы

Киевские городские власти оперативно приступят к работе по восстановлению пострадавшей от поврежденного обломками сбитого российского дрона многоэтажки.

"Ургентные или противоаварийные работы там будут продолжаться сегодня-завтра, чтобы закрыть окна в не поврежденных квартирах и крышу, чтобы его не залило водой", заверил Поворозник.

Сроки полного восстановления

После того как будет подготовлен проект, начнутся восстановительные работы. Проект нужен потому, что повреждения жилого дома достаточно серьезны.

"Думаю, несколько месяцев нужно, чтобы восстановить дом", — подчеркнул заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".

Новини.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.

Добавим, что за прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.

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