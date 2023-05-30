В КГГА объяснили, как быстро восстановят пострадавший от обломков дрона дом

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Фото: Официальный портал Киева

Киевские власти уверены, что полностью восстановить пострадавший в Голосеевском районе столицы жилой многоэтажный дом удастся через несколько месяцев. А противоаварийные работы начнутся сегодня.

Об этом сообщил в комментарии "Радио Свобода" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Когда начнутся работы

Киевские городские власти оперативно приступят к работе по восстановлению пострадавшей от поврежденного обломками сбитого российского дрона многоэтажки.

"Ургентные или противоаварийные работы там будут продолжаться сегодня-завтра, чтобы закрыть окна в не поврежденных квартирах и крышу, чтобы его не залило водой", — заверил Поворозник.

Сроки полного восстановления

После того как будет подготовлен проект, начнутся восстановительные работы. Проект нужен потому, что повреждения жилого дома достаточно серьезны.

"Думаю, несколько месяцев нужно, чтобы восстановить дом", — подчеркнул заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".

Новини.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.

Добавим, что за прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.