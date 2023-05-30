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У КМДА пояснили, як швидко відновлять постраждалий від уламків дрона будинок

30 травня 2023 10:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У КМДА пояснили, як швидко відновлять постраждалий від уламків дрона будинок
Заступник голови КМДА Микола Поворозник. Фото: Офіційний портал Києва
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Київська влада упевнена, що повністю відновити постраждалий у Голосіївському районі столиці житловий багатоповерховий будинок вдасться за кілька місяців. А протиаварійні роботи розпочнуться уже сьогодні.

Про це повідомив у коментарі "Радіо Свобода" заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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Коли розпочнуться роботи

Київська міська влада оперативно розпочне роботу з відновлення постраждалої від пошкодженого уламками збитого російського дрона багатоповерхівки.

"Ургентні або протиаварійні роботи там будуть тривати сьогодні-завтра, щоб закрити вікна в квартирах, які не пошкоджені, і дах, щоб його не залило водою", — запевнив Поворозник.

Терміни повного відновлення

Після того, як буде підготовлений проєкт, розпочнуться відновлювальні роботи. Проєкт потрібен тому, що пошкодження житлового будинку досить серйозні.

"Думаю, кілька місяців потрібно, щоб відновити будинок", — наголосив заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів".

Новини.LIVE опублікували фоторепортаж з місця падіння збитих під час чергової російської повітряної атаки на столицю безпілотників.

Додамо, що упродовж минулої доби окупанти двічі масовано ударили по території України. Загалом противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з РСЗВ.

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