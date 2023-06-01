Полиция в КГГА проводит обыски из-за закрытых укрытий во время обстрелов

Одно из закрытых киевских укрытий. Фото: Новости.LIVE

Столичная полиция проводит обыски в Киевской городской государственной администрации. Поводом стали закрытые укрытия во время российской атаки.

Об этом сообщает Укринформ.

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Как известно, ночью, 1 июня, РФ нанесла ракетный удар по столице. Обломки одной из ракет упали в Деснянском районе возле местной поликлиники. Там погибли по меньшей мере три человека, которые пытались попасть в бомбоубежище.

По этому факту полиция Киева начала уголовное производство по служебной халатности.

После случившегося обстрела мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить главу Деснянского района столицы Дмитрия Ратникова и руководителя поликлиники от исполнения обязанностей. А также добавил, что теперь патрульные будут контролировать работу укрытий ночью. Правоохранители будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, находящегося на карте города, и будут проверять открыты ли они.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут проверять все укрытия. Об этом заявил премьер-министр Шмигаль. И добавил, что все они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.