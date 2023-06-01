Поліція у КМДА проводить обшуки через закриті укриття під час обстрілів

Одне із зачинених київських укриттів. Фото: Новини.LIVE

Столична поліція проводить обшуки у Київській міській державній адміністрації. Приводом стали зачинені укриття під час російської атаки.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Як відомо, уночі, 1 червня, РФ завдала ракетний удар по столиці. Уламки однієї з ракет впали у Деснянському районі біля місцевої поліклініки. Саме там загинуло щонайменше троє людей, які намагались потрапити до бомбосховища.

За цим фактом поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо службової недбалості.

Після обстрілу, що трапився, мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову Деснянського району столиці Дмитра Ратнікова та керівника поліклініки від виконання обов'язків. А також додав, що відтепер патрульні контролюватимуть роботу укриттів уночі. Правоохоронці обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть чи вони відчинені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні перевірятимуть усі укриття. Про це заявив прем'єр-міністр Шмигаль. І додав, що всі вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.