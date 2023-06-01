Місцева влада просить киян долучитися до перевірки доступу до укриттів
Київська міська влада залучає людей до перевірки доступу до укриттів. Небайдужих людей просять повідомляти про скарги.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Перевірка доступу до укриттів у Києві
"Півтора місяця тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вже провели низку спільних інспекцій", — розповів Кличко.
Він наголосив, що місцева влада закликає долучатися до цієї ініціативи киян.
Для того, щоб долучитися, потрібно звернутися на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки: [email protected]
Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене.
Також ми писали, що в результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади.
Додамо, раніше ми писали про нічну ракетну атаку на Київ 1 червня. А також поділилася фоторепортажем з місця подій.