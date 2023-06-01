Місцева влада просить киян долучитися до перевірки доступу до укриттів

Жінка у столичному метро під час повітряної тривоги. Фото: instagram.com/aris.messinis

Київська міська влада залучає людей до перевірки доступу до укриттів. Небайдужих людей просять повідомляти про скарги.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Перевірка доступу до укриттів у Києві

"Півтора місяця тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вже провели низку спільних інспекцій", — розповів Кличко.

Він наголосив, що місцева влада закликає долучатися до цієї ініціативи киян.

Для того, щоб долучитися, потрібно звернутися на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки: [email protected]

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене.

Також ми писали, що в результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади.

Додамо, раніше ми писали про нічну ракетну атаку на Київ 1 червня. А також поділилася фоторепортажем з місця подій.