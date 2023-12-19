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В КГГА рассказали, сколько средств вернули киевлянам из-за закрытия метро

19 декабря 2023 10:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В КГГА рассказали, сколько средств вернули киевлянам из-за закрытия метро
Киевляне в метро. Фото: Вечерний Киев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысячи поездок. Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тыс. грн.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

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В ведомстве рассказали, что всего за первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысячи поездок.

Из них 9 729 поездок компенсировали тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт. А еще 8 624 — дополнительные поездки в метро на "синей" ветке метро.

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тыс. грн.

Отмечается, что система компенсации поездок за пересадку из-за ремонта участка между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" заработала вчера, 18 декабря.

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Напомним, ранее в сети появилась информация, что в Киеве планируют закрыть на ремонт тоннель еще в двух станциях метро для пользования горожанами. Речь идет о станциях "синей" ветки метро "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Однако в КГГА заявили, что никакие станции закрываться не будут. Ремонт на этом участке будет проходить летом.

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