У Києві готуються закрити на ремонт ще дві станції метро

Станція метро "Почайна". Фото: wikipedia

У Києві планують закрити на ремонт тунель у ще двох станціях метро для користування містянами. Йдеться про станції "синьої" гілки метро "Почайну" і "Тараса Шевченка".

Про це повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук, пише Телеграф.

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У Києві на тлі проблем з перегінним тунелем "синьої" гілки хочуть закрити ще дві станції метро. Зазначається про проблеми фізичної зношеності тунелю між станціями "Почайна і "Тараса Шевченка".

"У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", — зазначив Пінчук.

Пояснення Пінчука щодо закриття станцій метро. Фото: Telegraf

Пояснення Пінчука щодо закриття станцій метро. Фото: Telegraf

Наразі триває нагляд та дослідження співробітниками метрополітену стану тунелю на станціях згідно з чинною нормативною документацією.

Нагадаємо, у Києві запровадять систему компенсацій для киян, які здійснюють пересадки через закриті станції метро від "Теремків" до "Либідської". Повернення коштів діє для пластикової та цифрової карти, та QR-квитків.

Додамо, у Києві розпочнуть капітальний ремонт тунелів метро на станціях "Почайна" і "Тараса Шевченка" влітку 2024 року. Ремонт цих станцій буде швидшим, ніж на перегоні "Деміївська" — "Либідська".