В КГГА приняли решение по вероятному сносу Арки дружбы народов в Киеве

Арка дружбы народов. Фото: REUTERS

Столичные власти Киева решили не сносить Арку Свободы украинского народа (ранее известную как Арка дружбы народов). Управление КГГА объяснило, что Арка Свободы является памяткой истории местного значения, а закон запрещает ее сносить, изменять или переносить.

Об этом КГГА сообщила в ответ на запрос ВВС.

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В КГГА также отметили, что в случае демонтажа скульптурной композиции под аркой, изображающей казаков, есть трудности, поскольку эта композиция одновременно выступает как подпорная стенка. Сейчас этот вопрос изучается специалистами, и, возможно, для демонтажа придется привлечь специализированное управление противооползневых подземных работ.

Рабочая группа КГГА в январе 2024 года приняла решение сохранить Арку Свободы, и предложила Министерству культуры отнести ее к объектам монументального искусства. Киевский городской совет также не принял решений о демонтаже арки.

Об Арке дружбы народов

Отметим, что Арка Свободы была открыта к 60-летию образования СССР в 1982 году. Композиция на территории Крещатого парка возле Майдана состояла из трех частей – памятника рабочих россиянина и украинца, стелы с фигурами казаков и гетмана Богдана Хмельницкого и московского боярина Василия Бутурлина, что символизировало Переяславский совет 1654 года.

В годы Арка Свободы стала объектом политических дискуссий и общественного внимания. С 2014 года появлялись предложения ее снести, а в 2018 году на арке появилась "трещина", нарисованная художниками, чтобы привлечь к украинцам, заключенным в России.

После начала вторжения в 2022 году были снесены скульптуры рабочих россиянина и украинца, и от фигуры, символизировавшей россиянина, отвалилась голова.

Также мы писали о том, что в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти заявили, что Арка свободы украинского народа (Арка дружбы народов) в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики. Там настаивают, чтобы ее демонтировали.