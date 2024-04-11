У КМДА ухвалили рішення по ймовірному знесенню Арки дружби народів у Києві

Арка дружби народів. Фото: REUTERS

Столична влада Києва вирішила не зносити Арку Свободи українського народу (раніше відому як Арка дружби народів). Управління КМДА пояснило, що Арка Свободи є пам’яткою історії місцевого значення, а закон забороняє її зносити, змінювати чи переносити.

Про це КМДА повідомила у відповідь на запит ВВС.

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У КМДА також зазначили, що в разі демонтажу скульптурної композиції під аркою, яка зображує козаків, є певні труднощі, оскільки ця композиція одночасно виступає як підпірна стінка. Зараз це питання вивчається спеціалістами, і можливо, для демонтажу доведеться залучити спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт.

Робоча група КМДА у січні 2024 року ухвалила рішення зберегти Арку Свободи, і запропонувала Міністерству культури зарахувати її до об’єктів монументального мистецтва. Київська міська рада також не ухвалила рішень про демонтаж арки.

Про Арку дружби народів

Зазначимо, що Арка Свободи була відкрита до 60-ї річниці утворення СРСР у 1982 році. Композиція на території Хрещатого парку біля Майдану складалася з трьох частин – пам’ятника робітників росіянина та українця, стели з фігурами козаків і гетьмана Богдана Хмельницького та московського боярина Василя Бутурліна, що символізувало Переяславську раду 1654 року.

Протягом років Арка Свободи стала об'єктом політичних дискусій і суспільної уваги. З 2014 року з’являлися пропозиції її знести, а у 2018 році на арці з’явилась "тріщина", намальована митцями, щоб привернути увагу до українців, ув’язнених в Росії.

Після початку вторгнення у 2022 році було знесено скульптури робітників росіянина і українця, і від фігури, що символізувала росіянина, відвалилася голова.

Також ми писали про те, що в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті заявили, що Арка свободи українського народу (Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики. Там наполягають, аби її демонтували.