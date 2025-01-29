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В КГГА сказали, сколько водителей не хватает для транспорта

29 января 2025 15:50
Карина Приходько - Редактор
Общественный транспорт в Киеве — сколько водителей не хватает
Общественный транспорт в Киеве. Фото: facebook/Kyivpastrans
Карина Приходько - Редактор

По состоянию на сегодня для общественного транспорта в Киеве не хватает около 50% водителей. В столице могло бы появиться больше транспорта, но для этого есть проблема с привлечением большего количества работников.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Ориентировочно 50% водителей сейчас не хватает для общественного транспорта Киева", — сказал заместитель председателя КГГА.

Поворозник пояснил, что одним из решений обеспечения постоянного движения автобусов в столице, независимо от тревог, могло бы стать увеличение транспорта. Однако для этого есть проблема с привлечением большего количества работников.

В то же время он добавил, что за время полномасштабной войны, в Киеве не пострадали пассажиры общественного транспорта. И частично, это зависит от того, что во время воздушных тревог весь транспорт останавливается.
 

Напомним, Николай Поворозник также назвал убытки из-за остановки транспорта во время тревоги. Суммы измеряется в миллиардах.

В то же время депутат Киевсовета Андрей Витренко высказался за отмену остановки общественного транспорта во время сигнала воздушных тревог. Депутаты даже подготовили соответствующее решение.

Киев КГГА автобусы водители общественный транспорт

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