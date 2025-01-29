Громадський транспорт у Києві — скільки водіїв не вистачає

Громадський транспорт у Києві. Фото: facebook/Kyivpastrans

Станом на сьогодні для громадського транспорту у Києві не вистачає близько 50% водіїв. У столиці могло б з'явитися більше транспорту, але для цього є проблема з залученням більшої кількості працівників.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час круглого столу "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Орієнтовно 50% водіїв зараз не вистачає для громадського транспорту Києва", — сказав заступник голови КМДА.

Поворозник пояснив, що одним із рішень забезпечення постійного руху автобусів у столиці, незалежно від тривог, могло б стати збільшення транспорту. Однак для цього є проблема з залученням більшої кількості працівників.

Водночас він додав, що за час повномасштабної війни, у Києві не постраждали пасажири громадського транспорту. І частково, це залежить від того, що під час повітряних тривог весь транспорт зупиняється.

Нагадаємо, Микола Поворозник також назвав збитки через зупинку транспорту під час тривоги. Суми вимірюється у мільярдах.

Водночас депутат Київради Андрій Вітренко висловився за скасування зупинки громадського транспорту під час сигналу повітряних тривог. Депутати навіть підготували відповідне рішення.