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В КГГА сделали заявление после информации о взрыве на ТЭЦ

22 июня 2024 14:02
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Илья Рябинин
редактор
Взрыв на ТЭЦ в Киеве — что говорит КГГА
Дарницкая ТЭЦ, где мог раздаться взрыв. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о взрыве на одной из киевских ТЭЦ (вероятно, Дарницкой). Там пригрозили журналистам запретом съемки объектов критической инфраструктуры, которыми являются теплоэнергоцентрали.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в субботу, 22 июня.

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"Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, ведутся работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы выполняются в штатном порядке", — говорится в сообщении.

В то же время столичные власти пригрозили средствам массовой информации Службой безопасности Украины на случай распространения фото и видео объектов инфраструктуры.

"Распространять фото и видео инфраструктурных объектов — запрещено. Информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины. Настоятельно просим медиа проверять информацию перед тем как распространять сомнительные сообщения на миллионную аудиторию, создавая колоссальный риск для работы станций и их персонала", — пригрозили чиновники.

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Скриншот сообщения КГГА

Напомним, в Киеве в субботу, 22 июня, прогремел мощный взрыв, который произошел, по предварительной информации, на одной из ТЭЦ на левом берегу столицы, вероятно, Дарницкой.

В то же время нардеп Виталий Безгин подверг критике столичную власть за халатность из-за разрушения Жилянского моста и назвал уровень менеджмента на уровне самоуправления одним из худших в Украине.

Виталий Кличко
Киев
отопительный сезон
взрыв
КГГА
Украина
сфера энергетики
ТЭЦ

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