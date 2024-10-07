Атака на Киев ночью 7 октября — сколько дронов летело на столицу

Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Николаевская ОВА

Российские войска в ночь на понедельник, 7 октября, атаковали Киев беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели врага.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Обстрел Киева 7 октября

Ночью в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, а длилась она более двух часов.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, угрожавшие столице были обезврежены", — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные о ночной атаке еще обновляются и уточняются.

Скриншот поста КГВА

Напомним, 6 октября российские захватчики атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.

Также мы писали, что к Киеву через Борисполь и Бровары подлетали беспилотники "Шахед", работала ПВО.