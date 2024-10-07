Атака на Київ вночі 7 жовтня — скільки дронів летіло на столицю

У КМВА назвали кількість дронів, які ворог запустив на Київ цієї ночі
Російські війська у ніч проти понеділка, 7 жовтня, атакували Київ безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі ворога.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Обстріл Києва 7 жовтня
Вночі у Києві тричі оголошували повітряну тривогу, а тривала вона загалом понад дві години.
"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені", — йдеться у повідомленні.
У КМВА зазначили, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані щодо нічної атаки ще оновлюються та уточнюються.
Нагадаємо, 6 жовтня російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.
Також ми писали, що до Києва через Бориспіль і Бровари підлітали безпілотники "Шахед", працювала ППО.
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