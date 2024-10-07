Атака на Київ вночі 7 жовтня — скільки дронів летіло на столицю

Робота мобільної групи ППО. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА

Російські війська у ніч проти понеділка, 7 жовтня, атакували Київ безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі ворога.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Вночі у Києві тричі оголошували повітряну тривогу, а тривала вона загалом понад дві години.

"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені", — йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані щодо нічної атаки ще оновлюються та уточнюються.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 6 жовтня російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.

Також ми писали, що до Києва через Бориспіль і Бровари підлітали безпілотники "Шахед", працювала ППО.