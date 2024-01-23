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В КМВА показали последствия ракетной атаки на столицу

23 января 2024 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетная атака на Киев 23 января — в КМВА показали первые кадры разрушений
Последствия ракетной атаки по Киеву Фото: t.me/VA_Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и показали первые кадры разрушений.

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Как известно, в результате вражеской ракетной атаки на Киев сегодня утром в Святошинском районе рядом с садиком загорелись авто.

ракетный удар по Киеву 23 января
Последствия ракетной атаки по Киеву Фото: t.me/VA_Kyiv
ракетный удар по Киеву 23 января
Последствия ракетной атаки по Киеву Фото: t.me/VA_Kyiv
ракетный удар по Киеву 23 января
Последствия ракетной атаки по Киеву Фото: t.me/VA_Kyiv
ракетный удар по Киеву 23 января
Последствия ракетной атаки по Киеву Фото: t.me/VA_Kyiv

Также появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Кроме того, зафиксированы повреждения нежилого здания в Печерском районе столицы.

"Детальная информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС. Напомню, воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве прогремели первые мощные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.

Однако в результате падения обломков в столице есть разрушения в нескольких районах города. Также известно об одном пострадавшем.

Киев
пожар
обстрелы
ПВО
война в Украине
ракетный удар

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