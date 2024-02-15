В КГВА рассказали детали атаки оккупантов на столицу

Работа ПВО. Иллюстративное фото: ОК "Север"

Россияне осуществили очередной ракетный удар по Украине ночью, 15 февраля. В частности, враг направил цели и на Киев. К счастью, система противовоздушной обороны уничтожила все ракеты, которые летели в направлении столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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По словам главы КГВА, воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. Он сообщил, что силами и средствами ПВО все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

"По оперативной информации — в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", — рассказал Попко.

Он также поблагодарил воинов ПВО за отличную работу.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, утром, 15 февраля, в Киевской области и Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

Также захватчики атаковали Полтавскую область. Под вражеским ударом оказалось складское помещение в Миргородском районе.