В КГВА рассказали, как будет проходить празднование Пасхи в столице

Женщина в церкви. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля. В столице Украины праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях.

Об этом сообщает КГВА.

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Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что по предварительному графику храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля. За день до праздника вечерние молебны проведут в период с 15.00 до 23.00, 16 апреля — запланированные утренние молебны. Они будут проходить в период с 05.00 до 18.00.

Попко напомнил, что на Пасху комендантский час будет длиться как всегда с 00.00 до 05.00. Он отметил, что в настоящее время в храмах и соборах могут находиться только священнослужители. Попко призвал киевлян и гостей города с ответственностью отнестись к посещению храмов.

"Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле религиозных сооружений. Не подвергайте себя и окружающих на опасность. Не пытайтесь непременно освятить пасхальную корзину сразу по окончании комендантского часа. Вы можете это сделать и в субботу, во время вечернего молебна. Да, это отступление от общих канонов, но в условиях военного положения, большинство храмов и священнослужителей идут на встречу верующим и позволяют освящать корзины в субботу", — отметил Попко.

По его словам, ночью, главные закрытые богослужения будут транслироваться онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе ПЦУ в YouTube и в Facebook.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний на Пасху проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Попко призвал людей по возможности посмотреть богослужение онлайн.

"Если все же решите пойти в храм — заботьтесь о своей личной безопасности и безопасности близких. Избегайте больших скоплений людей — лучше прийти чуть позже, времени хватит. И не забывайте, что в стране продолжается война. Угрозы не исчезли. Поэтому помните о сигналах воздушной тревоги", — добавил начальник КГВА.

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. В стране не будет дополнительного выходного на Пасху.

Также мы писали, что пасхальные богослужения на Пасху в этом году состоятся с ограничениями. Комендантский час на этот праздник в Украине не отменят.