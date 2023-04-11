У КМВА розповіли, як проходитиме святкування Великодня у столиці

Жінка у церкві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Цього року християни східного обряду святкуватимуть Великдень 16 квітня. У столиці України святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах.

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

Деталі

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що за попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня. За день до свята вечірні молебні проведуть в період з 15.00 до 23.00 год, 16 квітня — заплановані ранкові молебні. Вони проходитимуть в період з 05.00 до 18.00 год.

Попко нагадав, що на Великдень комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Він наголосив, що в цей час у храмах та соборах можуть знаходитися лише священнослужителі. Попко закликав киян та гостей міста з відповідальністю поставитися до відвідування храмів.

"Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля релігійних споруд. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик відразу по закінченню комендантської години. Ви можете це зробити і в суботу, під час вечірнього молебню. Так, це відступ від загальних канонів, але в умовах воєнного стану, більшість храмів і священнослужителів йдуть на зустріч вірянам і дозволяють освячувати кошики в суботу", — зазначив Попко.

За його словами, вночі, головні закриті богослужіння транслюватимуться онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі ПЦУ в YouTube та у Facebook.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на Великдень проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Попко закликав людей за можливості подивитися богослужіння онлайн.

"Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про свою особисту безпеку та безпеку близьких. Уникайте великих скупчень людей – краще прийти трохи пізніше, часу вистачить. І не забувайте, що в країні триває війна. Загрози не зникли. Тож пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги", — додав начальник КМВА.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, які передбачені Кодексом законів про працю. В країні не буде додаткового вихідного на Великдень.

Також ми писали, що нічні великодні богослужіння на Великдень цього року відбудуться з обмеженнями. Комендантську годину на це свято в Україні не скасовуватимуть.