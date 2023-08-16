В КГВА рассказали, каких торжеств ждать в День Независимости и День Государственного флага

Поднятие государственного флага на Крещатике. Фото: КГГА

Стало известно, каких торжественных мер ожидать в Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины. В КМВА опубликовали целый список торжеств.

Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко .

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Отмечается, что 23 и 24 августа в Киеве пройдет несколько десятков разноплановых мероприятий.

"От торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. В целях безопасности большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуг, хватает. Большинство из них даже будут очень полезными и познавательными. Гости города могут выбрать себе по вкусу, что посетить", — отмечают в КГВА.

Также планируется открытие множества выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарок, различных праздничных мероприятий.

"Но подчеркиваю меры безопасности! Как бы вы не верили в силу нашей ПВО — не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. И комендантский час — он в эти праздничные дни не будет отличаться от обычных будней. Так что планируйте свой отдых с ответственностью!" — сказал Попко.

Список праздников

Сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа:

торжественное поднятие Государственного флага;

вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам;

выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;

десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);

молитвы за Украину и народ религиозными организациями;

разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;

выступления детских художественных творческих коллективов;

тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;

поэтические вечера;

старт проката фильма "Довбуш" в кинотеатрах;

благотворительный показ фильма "День независимости";

украино-итальянский проект "Рушники единства";

информационная уличная акция "Украина в сердце каждого";

культурно-религиозная инициатива "Поле славы" в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;

ралли на исторических авто;

благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System и "Жадан и Собаки";

фиксация национального рекорда самой большой маскировочной сетки;

праздничные фотозоны.

Напомним, ранее мы писали, что в столице обычного празднования Дня Независимости не будет. Киевская городская государственная администрация не планирует массовые мероприятия 24 августа.

Добавим, что спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат оценил угрозы вражеских атак на День Независимости. По его словам, Россия может попытаться атаковать Украину в любой момент, включая значительные даты, 24 августа.