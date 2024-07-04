Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГВА рассказали подробности ночной атаки беспилотников на Киев arrow

В КГВА рассказали подробности ночной атаки беспилотников на Киев

4 июля 2024 07:23
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Атака на Киев 4 июля — власти сообщили о сбитии Бпла
Мобильные группы уничтожают БпЛА. Фото: 126 Отдельная бригада территориальной обороны города Одесса
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ночь на 4 июля российские войска снова пытались атаковать Киев . На этот раз оккупанты применили беспилотники.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Читайте также:

Атака беспилотников на Киев

По словам Попко, враг запускал БпЛА с территории Курской области России. В Киев беспилотники приближались волнами и по разным направлениям. О типе и количестве дронов сообщат дополнительно Воздушные силы.

"Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице", — говорится в сообщении.

Начальник КМВА подчеркнул, что пострадавших и разрушений не было.

Также он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Киеве в ночь на 4 июля раздавались взрывы. По данным КГВА, на подступах к столице работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что ночью 4 июля в Украине около шести часов продолжалась воздушная тревога . Предупреждали об угрозе ударных беспилотников и ракетной опасности.

Киев война взрыв беспилотники КГГА ПВО война в Украине Сергей Попко атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно