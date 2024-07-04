Атака на Киев 4 июля — власти сообщили о сбитии Бпла

Мобильные группы уничтожают БпЛА. Фото: 126 Отдельная бригада территориальной обороны города Одесса

В ночь на 4 июля российские войска снова пытались атаковать Киев . На этот раз оккупанты применили беспилотники.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Атака беспилотников на Киев

По словам Попко, враг запускал БпЛА с территории Курской области России. В Киев беспилотники приближались волнами и по разным направлениям. О типе и количестве дронов сообщат дополнительно Воздушные силы.

"Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице", — говорится в сообщении.

Начальник КМВА подчеркнул, что пострадавших и разрушений не было.

Также он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Киеве в ночь на 4 июля раздавались взрывы. По данным КГВА, на подступах к столице работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что ночью 4 июля в Украине около шести часов продолжалась воздушная тревога . Предупреждали об угрозе ударных беспилотников и ракетной опасности.