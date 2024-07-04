Атака на Киев 4 июля — власти сообщили о сбитии Бпла

В КГВА рассказали подробности ночной атаки беспилотников на Киев
В ночь на 4 июля российские войска снова пытались атаковать Киев . На этот раз оккупанты применили беспилотники.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Атака беспилотников на Киев
По словам Попко, враг запускал БпЛА с территории Курской области России. В Киев беспилотники приближались волнами и по разным направлениям. О типе и количестве дронов сообщат дополнительно Воздушные силы.
"Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице", — говорится в сообщении.
Начальник КМВА подчеркнул, что пострадавших и разрушений не было.
Также он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в Киеве в ночь на 4 июля раздавались взрывы. По данным КГВА, на подступах к столице работали силы ПВО.
Также мы сообщали, что ночью 4 июля в Украине около шести часов продолжалась воздушная тревога . Предупреждали об угрозе ударных беспилотников и ракетной опасности.
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