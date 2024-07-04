Атака на Київ 4 липня — влада повідомила про збиття Бпла

Мобільні групи знищують БпЛА. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони міста Одеса

У ніч на 4 липня російські війська знову намагалися атакувати Київ. На цей раз окупанти застосували безпілотники.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Атака безпілотників на Київ

За словами Попка, ворог запускав БпЛА з території Курської області Росії. До Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Про тип та кількість дронів повідомлять додатково Повітряні сили.

"Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА наголосив, що постраждалих та руйнувань не було.

Також він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Києві в ніч проти 4 липня лунали вибухи. За даними КМВА, на підступах до столиці працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що вночі 4 липня в Україні близько шести годин тривала повітряна тривога. Попереджали про загрозу ударних безпілотників та ракетну небезпеку.