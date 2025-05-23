Атака БпЛА на Киев — повреждены 4 авто и окна здания

Спасатель ликвидируют возгорание. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киеве обломки российских беспилотников причинили повреждения в Голосеевском районе. Раненых нет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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По словам Ткаченко, из-за падения обломков БПЛА были повреждены машины и окна здания.

"Повреждены четыре автомобиля и окна здания, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Сообщение Ткаченко в Telegram

Ранее мы сообщали, что вечером 23 мая в Киеве прогремели взрывы, ПВО работала по российским дронам. Падение обломков вражеского БпЛА зафиксировано в Голосеевском районе Киева на открытой территории.