Атака БпЛА на Київ — пошкоджено 4 авто та вікна будівлі

У КМВА розповіли про наслідки атаки БпЛА — є пошкодження
У Києві уламки російських безпілотників спричинили пошкодження у Голосіївському районі. Поранених немає.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака на Київ
За словами Ткаченка, через падіння уламків БпЛА було пошкоджено автівки та вікна будівлі.
"Пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі, без потерпілих", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ввечері 23 травня у Києві пролунали вибухи, ППО працювала по російських дронах. Падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі Києва на відкритій території.
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