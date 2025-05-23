Атака БпЛА на Київ — пошкоджено 4 авто та вікна будівлі

Рятувальник ліквідовують займання. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві уламки російських безпілотників спричинили пошкодження у Голосіївському районі. Поранених немає.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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За словами Ткаченка, через падіння уламків БпЛА було пошкоджено автівки та вікна будівлі.

"Пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі, без потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Ткаченка у Telegram

Раніше ми повідомляли, що ввечері 23 травня у Києві пролунали вибухи, ППО працювала по російських дронах. Падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі Києва на відкритій території.