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Головна Київ У КМВА розповіли про наслідки атаки БпЛА — є пошкодження

У КМВА розповіли про наслідки атаки БпЛА — є пошкодження

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Дата публікації: 23 травня 2025 22:34
Атака БпЛА на Київ — пошкоджено 4 авто та вікна будівлі
Рятувальник ліквідовують займання. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві уламки російських безпілотників спричинили пошкодження у Голосіївському районі. Поранених немає.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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За словами Ткаченка, через падіння уламків БпЛА було пошкоджено автівки та вікна будівлі.

"Пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі, без потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Києва
Повідомлення Ткаченка у Telegram

Раніше ми повідомляли, що ввечері 23 травня у Києві пролунали вибухи, ППО працювала по російських дронах. Падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі Києва на відкритій території. 

Київ обстріли безпілотник БпЛА КМВА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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