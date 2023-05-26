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В КГВА рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на столицу

26 мая 2023 07:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В КГВА рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на столицу
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Фото: Facebook-страница Попко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Обломки российских ракет, сбитых над Киевом, упали на жилую застройку и инфраструктурные объекты. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил на Telegram-канале Киевской городской военной администрации ее руководитель Сергей Попко.

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Обломки сбитой российской ракеты в этом районе упали на один из торгово-развлекательных центров.

Обошлось без пожара и критических разрушений.

Другие обломки повредили на парковке несколько легковых автомобилей.

Шевченковский район

Здесь зафиксировано падение одного обломка ракеты на частный жилой дом.

Было повреждено окно и крыша дома.

К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Более подробную информацию в КГВА обещают объявить позже.

Напомним, ранее Сергей Попко сообщал, что все российские воздушные цели в районе Киева были уничтожены системой противовоздушной обороны.

В ночь на 26 мая Россия снова совершила атаку на территорию Украины. В этот раз с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

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