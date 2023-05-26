В КГВА рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на столицу
Обломки российских ракет, сбитых над Киевом, упали на жилую застройку и инфраструктурные объекты. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил на Telegram-канале Киевской городской военной администрации ее руководитель Сергей Попко.
Оболонский район
Обломки сбитой российской ракеты в этом районе упали на один из торгово-развлекательных центров.
Обошлось без пожара и критических разрушений.
Другие обломки повредили на парковке несколько легковых автомобилей.
Шевченковский район
Здесь зафиксировано падение одного обломка ракеты на частный жилой дом.
Было повреждено окно и крыша дома.
К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Более подробную информацию в КГВА обещают объявить позже.
Напомним, ранее Сергей Попко сообщал, что все российские воздушные цели в районе Киева были уничтожены системой противовоздушной обороны.
В ночь на 26 мая Россия снова совершила атаку на территорию Украины. В этот раз с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.