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У КМВА розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на столицю

26 травня 2023 07:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У КМВА розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на столицю
Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Попка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Уламки російських ракет, збитих над Києвом, упали на житлову забудову та інфраструктурні об’єкти. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив на Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації її керівник Сергій Попко.

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Уламки збитої російської ракети у цьому районі упали на один із торговельно-розважальних центрів.

Обійшлося без пожежі та критичних руйнувань.

Інші уламки пошкодили на парковці кілька легкових автомобілів.

Шевченківський район

Тут зафіксовано падіння одного уламку ракети на приватний житловий будинок.

Було пошкоджено вікно та дах будинку.

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Детальнішу інформацією в КМВА обіцяють оголосити пізніше.

Нагадаємо, раніше Сергій Попко повідомляв, що усі російські повітряні цілі в районі Києва були знищені системою протиповітряної оборони.

У ніч на 26 травня Росія знову здійснила атаку на територію України. Цього разу за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.

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