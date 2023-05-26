У КМВА розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на столицю

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Попка

Уламки російських ракет, збитих над Києвом, упали на житлову забудову та інфраструктурні об’єкти. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив на Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації її керівник Сергій Попко.

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Уламки збитої російської ракети у цьому районі упали на один із торговельно-розважальних центрів.

Обійшлося без пожежі та критичних руйнувань.

Інші уламки пошкодили на парковці кілька легкових автомобілів.

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Тут зафіксовано падіння одного уламку ракети на приватний житловий будинок.

Було пошкоджено вікно та дах будинку.

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Детальнішу інформацією в КМВА обіцяють оголосити пізніше.

Нагадаємо, раніше Сергій Попко повідомляв, що усі російські повітряні цілі в районі Києва були знищені системою протиповітряної оборони.

У ніч на 26 травня Росія знову здійснила атаку на територію України. Цього разу за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.