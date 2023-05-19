В КМВА рассказали о ночной атаке российских БПЛА на Киев
Ночная воздушная тревога в Киеве связана с использованием Россией беспилотников. По предварительным данным, оккупанты снова запустили по столице баражирующие боеприпасы "Shahed". Все цели сбиты.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Ночная атака на столицу
"По тактическому обзору, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся!", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены.
Попко поблагодарил защитников неба за отличную работу. А также отметил соблюдение правил безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Он также добавил, что данные оперативного сведения обновляются и уточняются.
Напомним, что ночью 19 мая наблюдалась активность врага на части территории Украины. Так, в ряде областей были слышны взрывы.
Также мы сообщали о взрывах в Ровенской и Волынской области.