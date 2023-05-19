В КМВА рассказали о ночной атаке российских БПЛА на Киев

Следы дыма, оставшиеся от полета ракет. Иллюстративное фото: freepik.com

Ночная воздушная тревога в Киеве связана с использованием Россией беспилотников. По предварительным данным, оккупанты снова запустили по столице баражирующие боеприпасы "Shahed". Все цели сбиты.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Читайте также:

Ночная атака на столицу

"По тактическому обзору, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены.

Попко поблагодарил защитников неба за отличную работу. А также отметил соблюдение правил безопасности при объявлении воздушной тревоги.

Он также добавил, что данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Напомним, что ночью 19 мая наблюдалась активность врага на части территории Украины. Так, в ряде областей были слышны взрывы.

Также мы сообщали о взрывах в Ровенской и Волынской области.