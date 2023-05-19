У КМВА розповіли про нічну атаку російських БПЛА на Київ

Сліди диму, що залишилися від польоту ракет. Ілюстративне фото: freepik.com

Нічна повітряна тривога в Києві повʼязана із застосуванням Росією безпілотників. За попередніми даними, окупанти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси "Shahed". Усі цілі збито.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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"З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються!", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено.

Попко подякував захисникам неба за відмінну роботу. А також наголосив на дотриманні правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги.

Він також додав, що дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються

Нагадаємо, що вночі, 19 травня, спостерігалась активність ворога на частині території України. Так, низці областей було чути вибухи.

Також ми повідомляли про вибухи на Рівненщині та Волині.