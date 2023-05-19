У КМВА розповіли про нічну атаку російських БПЛА на Київ
Нічна повітряна тривога в Києві повʼязана із застосуванням Росією безпілотників. За попередніми даними, окупанти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси "Shahed". Усі цілі збито.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нічна атака на столицю
"З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються!", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено.
Попко подякував захисникам неба за відмінну роботу. А також наголосив на дотриманні правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги.
Він також додав, що дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються
Нагадаємо, що вночі, 19 травня, спостерігалась активність ворога на частині території України. Так, низці областей було чути вибухи.
Також ми повідомляли про вибухи на Рівненщині та Волині.