В КГВА рассказали о падении обломков в Киеве: есть пострадавшие

Возгорание дома в Дарницком районе из-за падения обломков. Фото: КГВА

В Киеве в Дарницком районе обнаружили падение обломков от сбитого БПЛА. Сейчас на место событий следуют экстренные службы. Также были зафиксированы обломки в Печерском и Голосеевском районах.

Об этом сообщает КГВА.

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Что известно

"Предварительно, зафиксировано падение обломков в частный дом. Подразделения экстренных служб следуют на место. Серьезность разрушений и пострадавшие уточняются", — говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что воздушная тревога продолжается, также призывают киевлян и гостей столицы находиться в укрытиях.

Обновлено 03:07. Позже добавили, что зафиксировано также падение обломков на припаркованный автомобиль в Печерском районе. Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется.

Обновлено 03:09. "Зафиксировано также падение обломков в Голосеевском районе. Есть один пострадавший человек. Госпитализирован с травмами средней степени в медицинское учреждение", — говорится в сообщении КГВА.

Также добавили, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Обновлено 03:29. КГВА обнародовала фото последствий падения обломков сбитого беспилотника в Дарницком районе столицы.

Возгорание дома в Дарницком районе из-за падения обломков. Фото: КГВА

Возгорание дома в Дарницком районе из-за падения обломков. Фото: КГВА

Возгорание дома в Дарницком районе из-за падения обломков. Фото: КГВА

Возгорание дома в Дарницком районе из-за падения обломков. Фото: КГВА

Возгорание дома в Дарницком районе из-за падения обломков. Фото: КГВА

Напомним, что столичные полицейские задержали двух парней, которые во время воздушной тревоги в Киеве снимали работу ПВО на смартфоне. Молодых людей доставили в Святошинское управление полиции, там с ними "пообщались" оперативники.