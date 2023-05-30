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У КМВА розповіли про падіння уламків у Києві: є постраждалі

30 травня 2023 03:09
оновлено: 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У КМВА розповіли про падіння уламків у Києві: є постраждалі
Загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків. Фото: КМВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві в Дарницькому районі виявили падіння уламків від збитого БПЛА. Наразі на місце подій прямують екстрені служби. Також зафіксували уламки в Печерському та Голосіївському районах.

Про це повідомляє КМВА.

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Що відомо

"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в приватний будинок. Підрозділи екстрених служб слідують на місце. Серйозність руйнувань та постраждалі — уточнюються", — йдеться в повідомленні.

У КМВА додали, що наразі повітряна тривога триває,  також закликають київлян та гостей столиці перебувати в укриттях.

Оновлено 03:07. Пізніше додали, що зафіксовано також падіння уламків на припаркований автомобіль у Печерському районі. Екстрені служби працюють на місці. Інформація уточнюється.

Оновлено 03:09. "Зафіксовано також падіння уламків в Голосіївському районі. Є одна потерпіла людина. Госпіталізовано із травмами середнього ступеня до медичного закладу", — йдеться в повідомленні КМВА.

Також додали, що інформація щодо руйнувань і потерпілих уточнюється.

Оновлено 03:29. КМВА оприлюднила фото наслідків падіння уламків збитого безпілотника в  Дарницькому районі столиці.

Загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків. Фото: КМВА
Загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків. Фото: КМВА
Загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків. Фото: КМВА
Загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків. Фото: КМВА
Загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків. Фото: КМВА

Нагадаємо, що столичні поліціянти затримали двох хлопців, які під час повітряної тривоги в Києві знімали роботу ППО на смартфон. Молодиків доставили до Святошинського управління поліції, там з ними "поспілкувались" оперативники.

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