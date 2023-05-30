У КМВА розповіли про падіння уламків у Києві: є постраждалі
У Києві в Дарницькому районі виявили падіння уламків від збитого БПЛА. Наразі на місце подій прямують екстрені служби. Також зафіксували уламки в Печерському та Голосіївському районах.
Про це повідомляє КМВА.
Що відомо
"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в приватний будинок. Підрозділи екстрених служб слідують на місце. Серйозність руйнувань та постраждалі — уточнюються", — йдеться в повідомленні.
У КМВА додали, що наразі повітряна тривога триває, також закликають київлян та гостей столиці перебувати в укриттях.
Оновлено 03:07. Пізніше додали, що зафіксовано також падіння уламків на припаркований автомобіль у Печерському районі. Екстрені служби працюють на місці. Інформація уточнюється.
Оновлено 03:09. "Зафіксовано також падіння уламків в Голосіївському районі. Є одна потерпіла людина. Госпіталізовано із травмами середнього ступеня до медичного закладу", — йдеться в повідомленні КМВА.
Також додали, що інформація щодо руйнувань і потерпілих уточнюється.
Оновлено 03:29. КМВА оприлюднила фото наслідків падіння уламків збитого безпілотника в Дарницькому районі столиці.
Нагадаємо, що столичні поліціянти затримали двох хлопців, які під час повітряної тривоги в Києві знімали роботу ППО на смартфон. Молодиків доставили до Святошинського управління поліції, там з ними "поспілкувались" оперативники.