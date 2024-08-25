Графіки відключення світла у Києві 25 серпня

Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві сьогодні, 25 серпня, застосувати не планують. Відповідну вказівку дало "Укренерго".

Про це у суботу, 24 серпня, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

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"Завтра, 25 серпня, за вказівкою "Укренерго", в столиці відключення світла не прогнозуються", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко, якого цитує офіційний канал.

Крім того, він закликав економно споживати електроенергію.

Водночас, сьогодні графіків відключень світла не буде і в інших регіонах України, про що зазначили в "Укренерго".

"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

У випадку зміни ситуації, про застосування відключень буде повідомлено додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 16:00", — наголосили в "Укренерго".

Де дізнатися графік відключення світла для своєї області, якщо його запровадять

Українці можуть подивитися графіки відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою; відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату; носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон; пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню; використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла ;

, чи ; уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;

Прогноз щодо відключень світла

Чергові обмеження та відключення світла в Україні очікують вже восени, після початку опалювального сезону. Такої думку притримується експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, в цей період споживання електроенергії зросте щонайменше на третину, тому світла може не бути до 12 годин на добу.