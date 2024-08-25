Графіки відключення світла у Києві 25 серпня

У КМВА відповіли, чи відключатимуть завтра світло у Києві
Графіки відключення світла у Києві сьогодні, 25 серпня, застосувати не планують. Відповідну вказівку дало "Укренерго".
Про це у суботу, 24 серпня, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.
Що сказали представники влади
"Завтра, 25 серпня, за вказівкою "Укренерго", в столиці відключення світла не прогнозуються", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко, якого цитує офіційний канал.
Крім того, він закликав економно споживати електроенергію.
Водночас, сьогодні графіків відключень світла не буде і в інших регіонах України, про що зазначили в "Укренерго".
"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозується", — йдеться у повідомленні.
У випадку зміни ситуації, про застосування відключень буде повідомлено додатково.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 16:00", — наголосили в "Укренерго".
Де дізнатися графік відключення світла для своєї області, якщо його запровадять
Українці можуть подивитися графіки відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:
- використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
- не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
- відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
- носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
- пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
- використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
- уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
Прогноз щодо відключень світла
Чергові обмеження та відключення світла в Україні очікують вже восени, після початку опалювального сезону. Такої думку притримується експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, в цей період споживання електроенергії зросте щонайменше на третину, тому світла може не бути до 12 годин на добу.
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