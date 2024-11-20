Пожар в Киеве 20 ноября — в КГВА назвали причину

Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: КГВА

Утром 20 ноября Киевская городская военная администрация сообщала, что в результате ночной атаки в столице зафиксировали падение обломков вражеских дронов. Однако незадолго выяснилось, что информация не подтверждается.

Соответствующее заявление КГВА опубликовала в своем Telegram.

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"После детального обследования и уточнения данных, падения обломков в результате атаки дронов в Днепровском районе не подтверждается", — говорится в сообщении.

Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: КГВА

Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: КГВА

Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: КГВА

Согласно данным КГВА, возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора. По состоянию на данный момент пожар уже ликвидирован. Данные оперативного строительства постоянно обновляются и уточняются.

Скриншот сообщения КГВА

Напомним, посольство США в Киеве предупредило, что 20 ноября возможно "серьезное" воздушное нападение на Украину. В связи с этим учреждение будет закрыто.

В то же время в СНБО заявили, что о запасе российских ракет известно давно и до массированных обстрелов нужно быть готовыми постоянно.