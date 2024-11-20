Пожежа в Києві 20 листопада — в КМВА назвали причину

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: КМВА

Зранку 20 листопада Київська міська військова адміністрація повідомляла, що внаслідок нічної атаки у столиці зафіксували падіння уламків ворожих дронів. Однак незадовго з'ясувалося, що інформація не підтверджується.

Відповідну заяву КМВА опублікувала у своєму Telegram.

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"Після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському районі не підтверджується", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: КМВА

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: КМВА

Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: КМВА

Згідно з даними КМВА, загоряння у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Станом на зараз пожежу вже ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило, що 20 листопада можливий "серйозний" повітряний напад на Україну. У зв'язку з цим установу буде закрито.

Водночас у РНБО заявили, що про запас російських ракет відомо давно і до масованих обстрілів потрібно бути готовими постійно.