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В КОВА рассказали о последствиях утренней атаки оккупантов

11 ноября 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КОВА рассказали о последствиях утренней атаки оккупантов
Последствия атаки на Киевскую область 11 ноября. Фото: t.me/kyivregionpolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях российской атаки на область сегодня, 11 ноября. По его словам, повреждены 18 жилых частных домов.

Об этом Руслан Кравченко написал на своей странице в Facebook.

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"Взрывной волной и в результате падения обломков в домохозяйствах выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады", — рассказал Кравченко.

К тому же российские оккупанты повредили ряд хозяйственных помещений, заборов и одно из частных предприятий.

Кравченко подчеркнул, что в настоящее время собирается вся информация о повреждениях, чтобы оперативно оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало.

По его словам, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

В результате атаки россиян на Киевскую область люди не пострадали.

"Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки", — добавил Кравченко.

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Пост Кравченко. Фото: скриншот

Напомним, в эту ночь враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

Также мы писали, что российские войска утром, 11 ноября, запустили по Киеву ракету, однако силы ПВО успешно сбили ее. Волонтер Дана Яровая показала обломки снаряда.

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