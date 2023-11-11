У КОВА розповіли про наслідки ранкової атаки окупантів

Наслідки російської атаки на Київську область 11 листопада. Фото: t.me/kyivregionpolice

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки російської атаки на область сьогодні, 11 листопада. За його словами, пошкоджено 18 житлових приватних будинків.

Про це Руслан Кравченко написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади", — розповів Кравченко.

До того ж російські окупанти пошкодили низку господарських приміщень, парканів та одне з приватних підприємств.

Кравченко наголосив, що наразі збирається вся інформація про пошкодження, щоб оперативно надавати необхідну допомогу людям, чиє майно постраждало.

За його словами, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Внаслідок атаки росіян на Київську область люди не постраждали.

"Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки", — додав Кравченко.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Київ та область БпЛА. Зранку продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

Також ми писали, що російські війська вранці, 11 листопада, запустили по Києву ракету, втім сили ППО успішно збили її. Волонтерка Дана Ярова показала уламки снаряда.