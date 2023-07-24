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В КПИ студенты создали уникальный фильтр для воды: как он работает

24 июля 2023 17:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КПИ студенты создали уникальный фильтр для воды: как он работает
В КПИ студенты создали уникальный фильтр для воды. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Находчивые студенты КПИ им. Сикорского изобрели необычный фильтр для воды. Прибор можно использовать дома, он убивает вирусы и бактерии.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

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Как работает фильтр для воды

Отмечается, что прибор состоит из керамической мембраны, способной задерживать не только опасные химические вещества, но и болезнетворные бактерии, вызывающие тиф, дизентерию, сальмонеллез, холеру.

Все дело в размере пор фильтра. Они пропускают воду, но задерживают вирусы и бактерии.

"Снаружи этот фильтр покрыт специальным веществом, которое помогает контролировать размер пропускаемых ими элементов. В Херсоне люди, имея такую мембрану, могли бы сидя на крыше зачерпнуть воду, профильтровать и безопасно ее выпить", — говорит преподавательница химико-технологического факультета университета Светлана Кири.

 

Такой мембраной можно пользоваться в течение пяти лет, ведь она многократная. Затем ее очистить, и она снова сможет выполнять свои функции.

Разработка на завершающей стадии. После патентования и сертификации мембрана поступит в продажу. Стоит такой фильтр около 120 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что студенты КПИ им. Сикорского вместе с преподавателями более четырех месяцев назад начали создавать коленный протез для раненых военных. Ведь спрос на это огромен, к тому же процедура слишком дорогая.

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