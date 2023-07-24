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У КПІ студенти створили унікальний фільтр для води: як він працює

24 липня 2023 17:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КПІ студенти створили унікальний фільтр для води: як він працює
У КПІ студенти створили унікальний фільтр для води. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Винахідливі студенти КПІ імені Сікорського винайшли незвичайний фільтр для води. Прилад можна використовувати вдома, він вбиває віруси та бактерії.

Про це повідомили в пресслужбі університету.

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Як працює фільтр для води

Зазначається, що прилад складається з керамічної мембрани, яка здатна затримувати не тільки небезпечні хімічні речовини, а й хвороботворні бактерії, що спричиняють тиф, дизентерію, сальмонельоз, холеру.

Уся справа в розмірі пор фільтру. Вони пропускають воду, але затримують віруси та бактерії.

"Ззовні цей фільтр покритий спеціальною речовиною, яка допомогає контролювати розмір елементів, які вона пропускає. В Херсоні люди, маючи таку мембрану, могли б сидячи на даху, зачерпнути воду, профільтрувати і безпечно її випити", — каже викладачка хіміко-технологічного факультету університету Світлана Кирі.

 

Такою мембраною можна користуватись протягом пʼяти років, адже вона багаторазова. Потім її очистити і вона знову зможе виконувати свої функції.

Розробка на завершальній стадії. Після патентування і сертифікації мембрана поступить у продаж. Коштує такий фільтр близько 120 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що студенти КПІ ім. Сікорського разом із викладачами понад чотири місяці тому почали створювати колінний протез для поранених військових. Адже попит на це величезний, до того ж процедура надто дороговартісна.

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