Взрыв гранаты в квартире в Киеве 5 мая — есть пострадавший

В квартире в Киеве взорвалась граната — есть пострадавший
В Оболонском районе Киева в ночь на 5 мая произошел взрыв. В одной из квартир сдетонировала граната, есть пострадавший.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Взрыв гранаты в Киеве 5 мая
Правоохранители рассказали, что этой ночью они получили сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная.
"На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики", — говорится в сообщении.
Как выяснилось, в квартире сдетонировала граната в результате чего пострадал 41-летний мужчина. Медики его госпитализировали. Правоохранители сейчас устанавливают происхождение боеприпаса.
Напомним, 1 мая на Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты. 12-летнего парня забрали в больницу.
А 28 апреля на Николаевщине мужчина бросил гранату в полицейских. Один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения.
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