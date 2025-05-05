Взрыв гранаты в квартире в Киеве 5 мая — есть пострадавший

Медики на вызове. Иллюстративное фото: УНИАН

В Оболонском районе Киева в ночь на 5 мая произошел взрыв. В одной из квартир сдетонировала граната, есть пострадавший.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Взрыв гранаты в Киеве 5 мая

Правоохранители рассказали, что этой ночью они получили сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная.

Полиция и медики на месте взрыва. Фото: t.me/kyivtv

"На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, в квартире сдетонировала граната в результате чего пострадал 41-летний мужчина. Медики его госпитализировали. Правоохранители сейчас устанавливают происхождение боеприпаса.

Напомним, 1 мая на Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты. 12-летнего парня забрали в больницу.

А 28 апреля на Николаевщине мужчина бросил гранату в полицейских. Один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения.