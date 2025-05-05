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У квартирі в Києві вибухнула граната — є постраждалий

5 травня 2025 10:08
Карина Приходько - Редактор
Вибух гранати у квартирі в Києві 5 травня — є постраждалий
Медики на виклику. Ілюстративне фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

В Оболонському районі Києва у ніч проти 5 травня стався вибух. В одній із квартир здетонувала граната, є постраждалий.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Вибух гранати у Києві 5 травня

Правоохоронці розповіли, що цієї ночі вони отримали повідомлення про вибух у квартирі одного із будинків на вулиці Прирічна.  

Вибух гранати в Києві 5 травня
Поліція та медики на місці вибуху. Фото: t.me/kyivtv

"На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики", — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, у квартирі здетонувала граната, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Медики його госпіталізували. Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасу. 

Нагадаємо, 1 травня на Київщині підліток травмувався через вибух гранати. 12-річного хлопця забрали до лікарні.

А 28 квітня на Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських. Один правоохоронець загинув, ще троє отримали поранення.

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