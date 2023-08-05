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В квартиру в Киеве заползла экзотическая змея

5 августа 2023 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В квартиру в Киеве заползла экзотическая змея
Экзотическая змея, которая заползла в квартиру. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В одну из квартир Киева заползла экзотическая змея. Спасатели уже забрали незваного гостя.

Об этом сообщает Команда спасения животных Киева.

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В КАРГе рассказали, что змея залезла под шкаф. Девушка, проживающая в квартире, спешила на работу, поэтому не сразу вызвала спасателей. Когда она пришла домой, змея продолжала спать под шкафом.

На место происшествия приехали спасатели КАРГа, которые достали премыкающегося.

"На удивление это не уж, как обычно. Серпентолог узнает в нарушительнице тонкохвостого полоза, экзотический вид, который, скорее всего, сбежал из серпентария", — говорится в сообщении.

В КАРГе рассказали, что нарушителя границ частной собственности зовут Маршалл. Он случайно сбежал три месяца назад из плохо закрытого серпентария в соседнем подъезде. Все время владелец змеи продолжал ее поиски. Он мгновенно приехал к спасателям и забрал находку.

"Причем, где и как Маршалл провел последние три месяца, пока остается загадкой", — добавили спасатели.

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Экзотическая змея, которая заползла в квартиру. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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Экзотическая змея, которая заползла в квартиру. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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Змея и спасатель. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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Пост КАРГ. Фото: скриншот

Напомним, в феврале в одной из квартир Киева в стиральной машине обнаружили змею. Животное находилось между внутренними деталями машины.

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