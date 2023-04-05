В КГВА рассказали, будут ли в Киеве на Пасху продлевать комендантский час

Праздник Пасхи в Киеве

В ночь на Пасху, 16 апреля, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00, как обычно, с целью обеспечения безопасности граждан и гостей столицы. Однако, потребности верующих будут удовлетворены полностью, так как священнослужители будут проводить службы, транслируемые онлайн по телевизионным каналам, YouTube и Facebook.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Со свершением комендантского часа, люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину. Однако, Сергей Попко, начальник КГВА, просит всех граждан отнестись к посещению храмов с пониманием военного положения и ответственностью, не скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов, не пытаться освятить корзины сразу после окончания комендантского часа.

Сигналы воздушной тревоги

Также здесь напоминают о сигналах воздушной тревоги и при объявлении опасности просят направляться в ближайшее укрытие. Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Призывают киевлян и гостей столицы правильно рассчитать время и вернуться домой до начала комендантского часа.

В Киеве с 26 марта сократили комендантский час. Теперь он длится с 00:00 до 05:00.

Новый период комендантского часа позволил увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовало уменьшению социального напряжения, наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также продлили время работы.