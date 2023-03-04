На Київщині продовжили комендантську годину: деталі

Комендантська година

Київська обласна військова адміністрація ухвалила рішення продовжити комендантську годину на всій території регіону з 5 по 12 березня 2023 року. Згідно з цим розпорядженням, тимчасові обмеження діятимуть щодня з 23:00 до 5:00.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Комендантська година у Київській області

Відповідно до цього режиму, під час комендантської години, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях заборонено, а також заборонено пересуватися транспортом чи пішки. Однак працівники критичної інфраструктури можуть продовжувати свою роботу та переміщатися відповідно до свого графіка.

Для того, щоб мати право на переміщення в цей період, у них має бути спецперепустка встановленого зразка, який підтверджує їхню задіяність у роботі критичної інфраструктури. Крім того, при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Києві вводиться пропуск нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого.

Оновлюється система, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Також раніше кияни просили скасувати комендантську годину новорічної ночі. Це, на думку автора петиції, дозволило громадянам без проблем дістатися додому чи гості. Проте прохання мешканців столиці не задовольнили.