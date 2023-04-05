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У КВДА розповіли, чи продовжуватимуть у Києві на Великдень комендантську годину

5 квітня 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Свято Великодня у Києві
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на Великдень 16 квітня комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00, як завжди, з метою забезпечення безпеки громадян та гостей столиці. Однак, потреби вірян будуть задоволені повністю, оскільки священнослужителі будуть проводити служби, що транслюються онлайн телевізійними каналами, YouTube та Facebook.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Зі скоєнням комендантської години, люди зможуть піти до церкви та освятити пасхальний кошик. Однак, Сергій Попко, начальник КМВА, просить усіх громадян поставитися до відвідування храмів з розумінням воєнного стану та відповідальністю, не накопичуватися у великих кількостях усередині та біля храмів, не намагатися освятити кошики одразу після закінчення комендантської години.

Сигнали повітряної тривоги

Також тут нагадують про сигнали повітряної тривоги і при оголошенні небезпеки просять прямувати до найближчого укриття. Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Закликають киян та гостей столиці правильно розрахувати час та повернутися додому до початку комендантської години.

У Києві з 26 березня скоротили комендантську годину. Тепер він триває з 00:00 до 05:00.

Новий період комендантської години дозволив збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста. Також скорочення тривалості повинно сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощування виробництва та створення нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування продовжили час роботи.

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