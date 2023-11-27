В лицее МВД заменят окна с тройными наценками — ProZorro

Лицей имени Ярослава Кондратьева в Киеве. Фото: Facebook

В сентябре этого года Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

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Что хотят отремонтировать

Сообщается, что в учебном заведении планируется отремонтировать фасады корпуса и заменить окна. На материальные ресурсы приходится 72% стоимости договора — 13 миллионов гривен, из которых 5,8 миллиона гривен пойдет на оконные металлопластиковые блоки.

Так, металлопластиковые окна сочтены по 15 222 грн/кв. м, но без указания камерности, профиля и класса энергосбережения. В то же время, согласно анализу, в октябре средняя тендерная цена на металлопластиковые окна по Украине составила 4384 грн/кв. м, что втрое дешевле.

Кто взялся за ремонт

Ремонтом занимается ООО "Строительно-фасадная компания". Она зарегистрирована в 2020 году в селе Софиевская Борщаговка Киевской области и имеет уставный капитал 1 тысячу гривен.

Основатель компании — Александр Лукьянчук, родом из Житомира. Однако с января 2023 года обязанности директора исполняет коммерческий директор Александр Биляев, который связан с коррупционными скандалами. Как известно, он родился в российской Вологде, а паспорт Украины получил в 2018 году.

Напомним, правоохранители сообщили о новом подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевстройреконструкция", а также поставщику и двум подрядчикам. Их обвиняют в хищении более 4,34 млн грн на ремонте лифтов.