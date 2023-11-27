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У ліцеї МВС замінять вікна з потрійними націнками — ProZorro

27 листопада 2023 13:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ліцеї МВС замінять вікна з потрійними націнками — ProZorro
Ліцей імені Ярослава Кондратьєва в Києві. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вересні цього року Національна академія внутрішніх справ замовила ремонт свого юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва в Києві. Зокрема, на заміну вікон витратять близько 18,25 мільйонів гривень. 

Про це повідомляється у системі ProZorro.

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Що хочуть відремонтувати

Повідомляється, що у навчальному закладі планують відремонтувати фасади корпусу та замінити вікна. На матеріальні ресурси припадає 72% вартості договору – 13 мільйонів гривень, з яких 5,8 мільйонів гривень піде на віконні металопластикові блоки.

Так, металопластикові вікна пораховані по 15 222 грн/кв. м, але без зазначення камерності, профілю і класу енергозбереження. У той же час, згідно з аналізом, у жовтні середня тендерна ціна на металопластикові вікна по Україні становила 4 384 грн/кв. м, що втричі дешевше.

Хто взявся за ремонт

Зазначається, що ремонтом займається ТОВ "Будівельно-фасадна компанія". Вона зареєстрована у 2020 році у селі Софіївська Борщагівка на Київщині та має статутний капітал 1 тисячу гривень. 

Засновник компанії — Олександр Лук’янчук, родом з Житомира. Однак, з січня 2023 року обов’язки директора виконує комерційний директор Олександр Біляєв, який пов'язний з корупційними скандалами. Як відомо, він народився у російській Вологді, а паспорт України отримав у 2018 році.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про нову підозру посадовцям комунального підприємства "Київбудреконструкція", а також постачальнику та двом підрядникам. Їх звинувачують у розкрадання понад 4,34 млн грн на ремонті ліфтів. 

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