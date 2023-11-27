Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Кличка хотіли нажитися на ремонті ліфтів — деталі справи arrow

У Кличка хотіли нажитися на ремонті ліфтів — деталі справи

27 листопада 2023 10:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кличка хотіли нажитися на ремонті ліфтів — деталі справи
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Правоохоронці повідомили про нову підозру посадовцям комунального підприємства "Київбудреконструкція", а також постачальнику та двом підрядникам. Їх звинувачують у розкрадання понад 4,34 млн грн на ремонті ліфтів. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Читайте також:

Як діяла злочинна схема

Як встановили слідчі, службові особи комунального підприємства організували злочинну схему з розкрадання державних коштів, які виділені на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках міста Києва.

Таким чином, посадовці КП укладали з підрядниками договори, будучи з ними у змові. Другі ж, своєю чергою, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх підприємству за ціною, яка значно вище ринкової.  

"В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тис. грн за одну одиницю.   Встановлені на цей час збитки складають понад 4, 3 млн грн", — йдеться у повідомленні. 

Що загрожує злочинцям

Відтак, правоохоронці провели понад 20 обшуків в осіб, які причетні до злочинної схеми. Про підозру повідомили директору Комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція", його заступнику та керівникам двох підрядних організацій.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 

Досудове розслідування триває.

Розкрадання держкоштів в Києві
Обшуки у фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура\Telegram

Нагадаємо, у Києві викрили так зване "детективне агентство", яке незаконно стежило за людьми. Одному з обвинувачених вже повідомили про підозру у скоєнні злочині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі