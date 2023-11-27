У Кличка хотіли нажитися на ремонті ліфтів — деталі справи

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Правоохоронці повідомили про нову підозру посадовцям комунального підприємства "Київбудреконструкція", а також постачальнику та двом підрядникам. Їх звинувачують у розкрадання понад 4,34 млн грн на ремонті ліфтів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Як діяла злочинна схема

Як встановили слідчі, службові особи комунального підприємства організували злочинну схему з розкрадання державних коштів, які виділені на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках міста Києва.

Таким чином, посадовці КП укладали з підрядниками договори, будучи з ними у змові. Другі ж, своєю чергою, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх підприємству за ціною, яка значно вище ринкової.

"В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тис. грн за одну одиницю. Встановлені на цей час збитки складають понад 4, 3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Що загрожує злочинцям

Відтак, правоохоронці провели понад 20 обшуків в осіб, які причетні до злочинної схеми. Про підозру повідомили директору Комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція", його заступнику та керівникам двох підрядних організацій.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Обшуки у фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура\Telegram

Нагадаємо, у Києві викрили так зване "детективне агентство", яке незаконно стежило за людьми. Одному з обвинувачених вже повідомили про підозру у скоєнні злочині.