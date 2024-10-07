Автомобиль матери депутата Киевсовета конфискуют - в прокуратуре объяснили причину

Киевсовет. Фото: Вечірній Київ

Столичная прокуратура доказала совершение депутатом Киевсовета правонарушения, связанного с коррупцией. Так, суд конфискует автомобиль его матери.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook в понедельник, 7 октября.

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Прокуроры доказали, что депутат нарушил закон по установленным ограничениям на получение подарков.

"Мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица RANGE ROVER SPORT 2020 года выпуска за 65 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

В то же время в своей декларации за 2023 год депутат указал пользование машиной и отметил ее стоимость более чем в 2,3 миллиона гривен. Суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции".

Его определили виновным в совершении административного правонарушения и штрафа в размере 2550 гривен с конфискацией автомобиля.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Житомире врач наладила масштабную коррупционную схему при помощи уклонистов, на которой незаконно заработала миллионы. Полиция разоблачила женщину и пришла к ней с обысками.

Также мы писали, что сотрудники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.